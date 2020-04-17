Повітря у Києві стало найбруднішим у світі

Новини екології:У деяких районах української столиці індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".

Київ очолив рейтинг міст за якістю повітря і забруднення атмосфери, складений компанією IQAir, яка виробляє системи очищення повітря. Про це повідомляється на сайті компанії.

Українська столиця зуміла "обігнати" китайські Шеньян і Ченду, а також киргизький Бішкек і тайський Чіангмай.

У даний час індекс забруднення повітря в Києві становить 380. У деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".

Зокрема, в китайському місті Ченду, в що знаходиться на другому місці, індекс забруднення повітря становить 176.

Раніше в Київській міськдержадміністрації закликали жителів столиці не виходити на вулицю і закрити вікна - в повітрі зафіксували продукти горіння через пожежі. Як відомо, пожежі гасять в Чорнобильській зоні і на Житомирщині.