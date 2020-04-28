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Над Арктикою зникла озонова діра рекордних розмірів

Над Арктикою зникла озонова діра рекордних розмірів
14:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Pinterest

Новини екології:Вчені зі служби моніторингу атмосфери імені Коперника (CAMS) заявили, що озонова діра рекордних розмірів, що з’явилася на початку весни над Арктикою, вже зникла, а озоновий шар відновився.

Про це повідомляє CNN.

«Озонова діра, що з’явилася над Арктикою цієї весни та стала найбільшою в історії, вже зникла», - йдеться у повідомленні.

За словами вчених зі служби моніторингу атмосфери імені Коперника (CAMS), діра з’явилася не через діяльність людей, а завдяки надзвичайно сильному полярному вихору над Арктикою.

Зазначається, що полярні вихори є елементом циркуляції земної атмосфери з низьким тиском та холодним повітрям. Вони оточують обидва полюси Землі.

Зазвичай, вихори послаблюються влітку й стають сильнішими взимку. Вихор в Арктиці є більш слабким за вихор в Антарктиді, через наявність земель та гір неподалік.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) виявило озонову діру рекордних розмірів над Арктикою.

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Все по темі:

Экология, Арктика, Природа, Вчені, Озоновий шар, Озонова діра.
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