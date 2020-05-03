Школяр з Києва, Артем Шелестов, зробив великий вклад в екологію

Новини екології:Юний киянин поліпшив скрипт для вчених.

З'явилася інформація, що семикласник з Києва удосконалив скрипт для Європейського космічного агентства та тепер його можуть використовувати учені з усього світу. Про це повідомляє пресслужба Малої академії наук України.

Так, юний киянин взяв участь у конкурсі "Еко-погляд", де обігнав понад 300 суперників і грандіозно увірвав перемогу. Його скрипт дозволить зі супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої.

"Модифікований скрипт дозволить зі супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої. За свою роботу Артем Шелестов посів на перше місце серед 341 учасника на Всеукраїнському конкурсі "Еко-погляд" Малої академії наук України, який проводився в дистанційному форматі. Школяр досліджував кореляцію між зеленими насадженнями та якістю атмосферного повітря міста Києва", — йдеться у повідомленні.