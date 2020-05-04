Сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів побудують в Україні

Новини екології:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу агентства.

Державне агентство України з управління зоною відчуження видало наказ щодо будівництва сховища для радіоактивних відходів, які повернуться з Російської Федерації після переробки ядерного палива українських АЕС.

“Державне агентство України з управління зоною відчуження своїм наказом затвердило проект будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повернуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сховище буде побудовано на комплексі виробництв “Вектор”. Воно гарантуватиме радіаційну безпеку та надійне проміжне зберігання високоактивних радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації терміном до 100 років.

Наразі готується документація для оголошення тендеру.

Довідково: українська сторона повинна прийняти на зберігання високоактивні радіоактивні відходи, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року.

Нагадаємо, в зону відчуження перевезли “історичні” радіоактивні рештки, які були вилучені із об’єкта “Цибулеве” на Кіровоградщині в рамках проекту НАТО.