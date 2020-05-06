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Вчені прогнозують нові катаклізми через спеку

Вчені прогнозують нові катаклізми через спеку
10:57 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:У 2050 році температура повітря в жарких країнах виявиться небезпечною для життя.

Міжнародна група учених прогнозує, що третина населення постраждає у зв'язку зі зміною клімату через тривалі викиди вуглекислого газу.

Їх дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені нагадують, що для людей існує оптимальний діапазон середньорічних температур 11-15 градусів за Цельсієм. І, за їхніми прогнозами, у наступні 50 років географічне положення цієї ніші зміниться сильніше, ніж за попередні шість тисяч років.

За деякими підрахунками, приблизно одна третина населення планети буде відчувати середні річні температури вище 29 градусів за Цельсієм. Хоча зараз вони характерні лише для 0,8% поверхні Землі, а більшу частину цієї площі займає пустеля Сахара.

Проблема також і в тому, що більшу частину населення в жарких регіонах складають бідняки, адаптаційний потенціал яких до високих температур дуже низький.

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Як повідомляв УНІАН, вже через 30 років людство може не побачити льоду в Північному Льодовитому океані, що стане одним з найбільш глобальних наслідків втручання людини в ритм природи.

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Все по темі:

Температура, Вчені, Повітря, Зміна клімату, Небезпека, Катаклізми, Спека, Попереджають.
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