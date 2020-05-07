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Тропічні риби повернулись в Японське море

Тропічні риби повернулись в Японське море
08:07 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини екології:Тропічні риби та інші види змогли заселити невелику прибережну зону в Японському морі завдяки викидам з прилеглої атомної електростанції.

Тепла вода з АЕС нагріває воду в океані, роблячи можливим виживання тропічних видів, йдеться в статті New Scientist.

З 2004 року Рейджена Масуда з Кіотського університету і його колеги щозими проводять підводні зйомки на трьох прибережних ділянках біля Кіото. Один з цих майданчиків нагрівається водою, використовуваної для охолодження АЕС Такахама, підтримуючи температуру води взимку близько 13,6 ° C.

Там дайвери побачили як більше риби в цілому, так і більшу різноманітність видів, включаючи тропічні види, такі як Pomacentrus coelestis і Stethojulis interrupta. Тропічні безхребетні включали довгохвостого морського їжака.

«Морських їжаків розплодилося дуже багато, так як навколо не було хижаків», — каже Масуда.

Ці тропічні види не були помічені на двох інших ділянках, хоча зимові температури були лише незначно нижче, на 12,3 та 11,7 ° C.

У лютому 2012 року роботи на атомній станції були припинені через катастрофу на Фукусімі. Зимові температури води в місці занурення впали на 3 ° C до 10,6 ° C, і всі тропічні види зникли. Під час зйомок незабаром після припинення водолази бачили вмираючих риб і морських їжаків. У 2017 році два з чотирьох блоків на АЕС були перезапущени, і тропічні види поступово повертаються.

Масуда вважає, що результати показують, що зимові температури води в регіоні трохи нижче критичного рівня, необхідного тропічним видам для виживання. У зв’язку з глобальним потеплінням температура води навколо помірних районів Японії швидко зростає, а це значить, що тропічні види скоро зможуть колонізувати великі райони узбережжя, що різко змінить прибережні екосистеми.

"Власники магазинів для дайверів можуть бути раді такій зміні. Рибалки — ні. Риби в помірних водах мають кращу комерційну цінність, оскільки вони набагато смачніше", — каже Масуда.

Результати показують, що глобальне потепління різко змінить морські екосистеми навколо помірних районів Японії протягом наступних кількох десятиліть.

Проте, в водах, температура яких не знаходиться поблизу критичного рівня, подібне збільшення може мати набагато менший ефект. Наприклад, дослідження в тропічних водах навколо Тайваню не виявили жодних доказів того, що тепліша вода від атомних станцій впливає на спільноти риб.

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Все по темі:

АЭС, Японське море, Pomacentrus coelestis, Тропічні риби.
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