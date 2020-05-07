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На Житомирщині посадили молодий ліс на місці вирубаного

На Житомирщині посадили молодий ліс на місці вирубаного
17:02 Сьогодні Телеграф Фото: zt-lis.gov.ua

Новини екології:На Житомирщині на 3955 га, де торік вирубали лісові насадження, цієї весни висадили молоді дерева.

Про це інформує Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

"Спеціальні комісії, до складу яких увійшли спеціалісти лісгоспів та лісництв, оглянули всі ділянки, на яких цього року було створено лісові культури, і дали оцінку виконаним роботам. Комісія дійшла висновку, що всі 3955 гектарів, на яких навесні проведено лісовідновлення, заслуговують оцінки "добре" та "дуже добре", - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині висадили молоді дерева

Зазначається, що серед висаджених культур 78% займає сосна, 18% - дуб, а решта, ялина, модрина, береза, вільха. Подекуди ростимуть горіх, ясен, липа.

Тепер лісівники проводитимуть підживлення, обсапування, обкошування, аби дерева гарно росли та за кілька років стали повноцінним лісом.

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Крім того, навесні в області закладено плантації новорічних ялин площею 67 га та 3,6 га шкілок із декоративними породами.

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Житомир, Экология, Житомирщина, Лис, Пожежі.
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