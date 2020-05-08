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П'ятниця, 08.05.2020
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В Україні посівні роботи майже завершені

В Україні посівні роботи майже завершені
19:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини екології:Аграрії провели посівні роботи на площі 13,3 млн га, або 86% від прогнозу.

Українські аграрії підходять до завершення посівної кампанії – станом на 7 травня польові роботи проведено на площі 13,3 млн га, або 86% від прогнозу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відзначається, що аграрії завершили посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху та цукрового буряка.

Зокрема, ярої пшениці посіяно 184,3 тис. га, ярого ячменю – 1,5 млн га, вівса – 186,3 тис. га, гороху – 281,6 тис. га, цукрових буряків – 206,6 тис. га.

Крім того, кукурудзи посіяно 4,6 млн га із прогнозованих 5,38 млн га, соняшнику – 5,3 млн га з 6,2 млн га, сої – 942,6 тис. га з 1,44 млн га.

Згідно з повідомленням, у період з 4 по 7 травня аграрії посіяли 2 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Лідерами за темпами сівби цього тижня були агровиробники Запорізької (319 тис. га), Дніпропетровської (218 тис. га) та Полтавської (200 тис. га) областей.

Посіви ярого ячменю, гороху та буряків пошкоджені через заморозки

За прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, посівна площа основних культур під урожай 2020 року збільшиться на 600 тис. га у порівнянні з попереднім роком і становитиме в цілому 15,5 млн га.

Раніше Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових і зернобобових у 2020 році до 60 млн тонн з 65-70 млн тонн, пояснивши це дефіцитом вологи внаслідок посушливої зими, а також економічними факторами внаслідок коронакризи.

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Экономика, Україна, Аграрії, Посівна.
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