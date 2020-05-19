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На Індію та Бангладеш насувається суперциклон "Ампан"

На Індію та Бангладеш насувається суперциклон "Ампан"
11:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Очікується, що суперциклон вийде на сушу в другій половині 20 травня.

Тропічний циклон "Ампан" став суперциклонним штормом або, як називають його індійські метеорологи в соцмережах, суперциклоном.

Він знаходиться в 700 км на південь від міста Парадип в індійському штаті Одіша і рухається в північному напрямку зі швидкістю 11 км/год, передає Stormnews з посиланням на Департамент метеорології Індії.

Очікується, що суперциклон вийде на сушу у другій половині 20 травня між містом Діга індійського штату Західна Бенгалія і островом Хатія в Бангладеш. Швидкість вітру при цьому буде досягати 165-175 км/год, пориви - 195 км/год. В Індії та Бангладеш готуються до евакуації населення з небезпечних районів. В евакуаційних пунктах намагаються дотриматися норми соціального дистанціювання в умовах епідемії COVID-19.

Нагадаємо, колишній тайфун "Вонгфонг", який 6 разів виходив на сушу на Філіппінах і послабшав до рівня тропічного шторму на острові Лусон, досяг півночі країни і вийшов у Південно-Китайське море.

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Все по темі:

Индия, Шторм, Бангладеш, Тропічний циклон, Ампан.
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