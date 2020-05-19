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Україна ризикує отримати серйозне погіршення проблем з екологією

Україна ризикує отримати серйозне погіршення проблем з екологією
14:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів.

Сучасний світ опинився в критичній ситуації через пандемію коронавірусу та економічну кризу. Але Україна до того ж має ще одну дуже серйозну проблему – екологічну. Українці вже наочно побачили і відчули на собі, до чого призводить неправильне ставлення до навколишнього середовища. Жахливі засухи і зливи, масштабні пожежі, вбивчий смог, спад ґрунтових вод та інші колишні аномалії стають нашою новою реальність. І, як вважають фахівці, можливо, це лише початок.

Саме тому невідкладно, аби ситуація не стала безнадійною, Україна повинна прийняти низку важливих законів про захист навколишнього середовища і відповідальне використання природних ресурсів. Зокрема, Україні потрібен закон про відходи, крім того, треба реформувати екологічний контроль, ввести сучасну систему моніторингу стану навколишнього середовища та багато іншого.

Про це йдеться у матеріалі 24tv.ua.

Наголошується, що експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. 

"Країна обов’язково має займатися захистом життя і здоров'я людей, але не менш важливо зберегти ті види рослин і тварин, які нині зникають безповоротно. Так, в Україні процвітають незаконні полювання і торгівля рідкісними видами тварин. Такий продаж взагалі став одним з найприбутковіших бізнесів у світі – займає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. І наша країна тут не стоїть осторонь. Також протягом останніх років значно збільшилась кількість втручань людини в різні екосистеми. Наприклад, будуються автобани з парканами, що ізолюють тварин і позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження", - йдеться в матеріалі. 

На думку авторів статті, окремої уваги і важливих рішень вимагає проблема води. 

"Слабка екологічна політика призвела ще й до того, що системно порушується природний баланс проживання риб. А тим часом, критично знижується рівень підземних вод . Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна, а швидко стікає в море. Виявилося, що наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Тож не виключено, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців", - наголошується в матеріалі. 

Як йдеться у статті, якщо рівень води суттєво падає, то температура повітря в Україні останні 30 років навпаки постійно підвищується. 

"Це призводить до регулярних лісових пожеж. Крім того, постійно збільшується кількість вирубок лісу, тому існує ризик подальшого погіршення ситуації, аж до зникнення лісів. Зважаючи на це, Україна гостро потребує нової лісової політики. Існує "командна" система, яка залишилася в спадок з радянських часів, вона зарегульована купою нормативів та не відповідає сучасним реаліям. Тим часом, через варварську вирубку лісу зникає кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України. Але кількість вирубок при цьому тільки зростає…", - йдеться в матеріалі. 

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Украина, WWF, Екологічна криза, Заходи Безреки, Критична ситуація.
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