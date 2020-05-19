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Леонардо Ді Капріо пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку гірських горил

Леонардо Ді Капріо пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку гірських горил
15:12 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини екології:Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо завжди проявляє небайдужість до екологічних проблем світу, захисту навколишнього середовища та виділяє кошти.

Нещодавно він приєднався до компанії, яка підтримує природний заповідник Африки.

Африканський заповідник "Вірунга" розташований в Демократичній Республіці Конго. Національний парк є популярною туристичною пам’яткою та відомий своєю популяцією зникаючих гірських горил. Так, у своєму інстаграмі Ді Капріо зазначив, що він разом з партнерами передав у національний парк 2 мільйони доларів.

Актор закликав усіх охочих підтримати заповідник "Вірунга" та приєднатися до благодійної ініціативи, перерахувавши гроші на рахунок благодійного фонду Virunga Fund.

Наприкінці квітня дванадцять рейнджерів парку та їх водій трагічно загинули, захищаючи мирних жителів від збройного нападу. За словами Ді Капріо, майбутнє африканського заповідника залежить від того, як країна впорається з наслідками від спалаху вірусу Ебола та COVID-19.

Що цікаво, саме Леонардо Ді Капріо став виконуючим продюсером документального фільму "Вірунга", який розповідає про групу добровольців, які попри розпал громадянської війни, стали на захист рідкісних тварин – горил. Стрічка навіть номінувалася на "Оскар" у 2014 році в категорії "Найкращий документальний фільм".

Що відомо про пожертвування Леонардо Ді Капріо?

Леонардо Ді Капріо є одним із найактивніших захисників кліматичних змін. У 2014 році він став послом доброї волі ООН з проблем клімату. Зокрема, актор є засновником кількох благодійних фондів. Він став ініціатором та засновником Австралійського фонду, що спільно з глобальним проєктом Earth Alliance передав ліквідаторам стихії понад 3 мільйони доларів. Кошти, які поступали на рахунки фонду, пішли на ліквідацію пожеж, порятунок звірів та відновлення понад 2 тисяч будинків, які вщент згоріли внаслідок стихії.

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Леонардо ди Каприо, Благодійність, Кошти, Пожертва, Збереження природи.
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