У популярному курорті на Закарпатті виявили тонни сміття (Відео)

На Закарпатті при в'їзді в туристичне село Кваси, де знаходиться турбаза з лікувальними мінеральними водами, виявили тонни сміття. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах. За їх словами, на Рахівський полігон звозять відходи з довколишніх сіл. Сміття також потрапляє в річку Тиса, яка протікає поруч. Чиновники стверджують, що перенести полігон нікуди, так як навколо гори. Проблема не вирішується вже довгий час, що тільки погіршує ситуацію.