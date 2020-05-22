На Кінбурнській косі зацвіло найбільше в Європі поле диких орхідей

Новини екології:Цвістиме орхідне поле до кінця травня.

У Миколаївській області зацвіло найбільше в Європі поле диких орхідей.

Як йдеться в сюжеті ТСН, знаходиться природна цікавинка на Кінбурнскій косі, займаючи площу понад 60 гектарів. Загалом тут можна зустріти 6 видів орхідей.

Унікальний природний квітник знаходиться під охороною держави, бо це територія національного парку. Тож тут заборонено рухатися машинам, а у період цвітіння - випасати худобу.

Місцеві кажуть, що через посуху переживали, що орхідеї не зацвітуть, адже цим квітам потрібно багато вологи, а зима цього року була суха. Втім, квіти з'явилися. Цвістиме орхідне поле до кінця травня.

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