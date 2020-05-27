У Молочний лиман на нерест зайшло багато пеленгасу

Новини екології:У Молочний лиман, що в Запорізькій області, на нерест зайшла велика кількість пеленгасу, який є важливою промисловою рибою.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

"Пеленгасу на нерест зайшло дуже багато. Про яку кількість йде мова, поки сказати неможливо. Облікові зйомки разом з екологами плануємо провести наступного тижня. Також знаємо, що продовжує нереститися камбала глоса і бичок", - зазначив Воловик.

У Приазовському нацпарку кажуть, що таким заповненим, як зараз, дзеркало лиману останній раз було в 2011 році. Відео з великою кількістю мальків у лимані опубліковано в Youtube.

Що стосується солоності лиману, то за словами Воловика, в середньому вона становить 26 - 29 проміле.

"Раз риба проклюнулась, значить їй комфортно", - зазначив керівник нацпарку.

Раніше вчені прогнозували, що на нерест має зайти близько 2000 тонн пеленгасу, а його популяція збільшиться на 800 тонн.

Як повідомлялося, будівництво водного коридору, що з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, не завершилося через те, що в Мінекології не розрахувалися за виконані роботи з підрядною організацією ТОВ «Бердянскбудтрест». Борг становить близько 39 млн гривень (а загальна вартість проекту - 56 , 5 млн грн). Риба змогла зайти на нерест тільки завдяки тому, що підрядник, перед тим, як піти з об'єкту, відкрив вхід в канал, що з'єднує море з лиманом.