Біологи показали найбільш глибоководного восьминога у світі

Новини екології:Гримпотевтиса, також відомого як "восьминіг Дамбо", виявили на глибині майже сім кілометрів.

Майже на самому дні найглибшого жолоба у східній частині Індійського океану морські біологи виявили восьминога роду гримпотевтис, або «восьминога Дамбо».

Фотографії опубліковані в журналі Marine Biology, передає Naked Science.

Зазвичай гримпотевтиси мешкають на глибині від 100 до п'яти тисяч метрів, однак цього 35-сантиметрового восьминога засікли на глибині 6957 метрів. Ще одного гримпотевтиса виявили на позначці в 5760 метрів (довжина його тулуба досягала 43 сантиметрів).

Раніше максимальною глибиною, на якій вдавалося сфотографувати восьминога, були 5145 метрів (зроблено це було 50 років тому близько Барбадосу).

«Вони повинні якимось чином змінювати будову клітин свого організму. Якщо ви уявите, що клітина схожа на повітряну кулю, то вона просто лусне під таким тиском. Таким чином, потрібна якась розумна біохімія, що дозволяє їй зберегти форму», - прокоментував знахідку доктор Алан Джеймісон з Університету Ньюкасла.