В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води в Україні у зв'язку з сильними дощами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 5-6 липня на р. Прип'ять в створі поста Річиця, при подальшому пiдйомi рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см за добу, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних ділянок в с. Пiдгiр'я (Ратнiвський р-н, Волинська обл.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з очiкуваними значними опадами в гiрськiй частинi, протягом 4-5 липня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями. У мiсцях випадiння сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Крім того, впродовж 4 - 5 липня очiкується добiгання паводкової хвилi з пiдйомом рiвнiв води над рiвнями 03 липня на 20 год:

- в Днiстрi на дiлянцi Роздiл-Журавно на 1,3 - 1,8 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

- на рiчцi Стрв`яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) на 2,5 - 3,5 м.

"На фонi пiдвищеної водностi, затоплення заплави, с/г угiдь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпоб'єктiв та будинкiв, прирiчкової iнфраструктури", - застерігають у ДСНС.