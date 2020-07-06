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Вчені прогнозують зникнення більшості видів риб до 2048 року

Вчені прогнозують зникнення більшості видів риб до 2048 року
10:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Таке прискорене зниження чисельності стане наслідком рибного лову і забруднення морів, які перетворилися на звалище.

Вчені вважають, що більшість видів риб повністю зникне до 2048 року .

"До 2048 рок уми залишимося без риби", – заявляють учені-океанографи і економісти Північної Америки, передає 112.ua з посиланням на Science. "За нашими аналізами, якщо не відбудуться зміни, то, виходячи з нинішньої ситуації, прогнозується виникнення серйозної загрози забезпечення всього світу їжею, якості прибережних вод і стабільності екосистеми, що вплине на теперішнє і майбутнє покоління". Порушення стану морів насправді виснажує екосистему океанів, піддаючи небезпеці забезпечення продовольством жителів нашої планети. Якщо нічого не буде зроблено, то види, які населяють море, за 20 років зникнуть", – стверджують вчені.

Таке прискорене зниження чисельності – наслідок рибного лову і забруднення морів, які перетворилися на звалище.

Зворотний ефект теж цілком реальний, оскільки будь-який вид, що відновив нормальний рівень розмноження, зміцнює здоров'я і стабільність океанів, а також посилює їхню здатність витримувати такі удари, як забруднення і глобальне потепління.

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"Всі ці дані також показують, що, поки не стало надто пізно, нинішні тенденції ще можливо зупинити, – оцінюють ситуацію вчені і додають, – на цей час морські зони, що охороняються, складають менше 1% морів і океанів планети".

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Экология, Вчені, Зникнення риб.

Автор:

Телеграф
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