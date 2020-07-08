Дивовижна гонитва леопарда за гепардом

У південноафриканському національному парку Крюгера туристи зняли на камеру, як леопард погнався за гепардом - найшвидшою твариною у світі. Відео опубліковане на каналі Kruger National Park Відео в YouTube. Спочатку леопард стояв на проїжджій частині, де була припаркована машина з туристами. Потім він побачив жертву і причаївся в траві. Туристка припустила, що леопард збирається напасти на гепарда. Леопард почав повільно крастися до гепарда, який вийшов із хазів. Після цього він погнався за найшвидшим звіром на Землі, але той благополучно втік.