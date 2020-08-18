Скачать
Вівторок, 18.08.2020
Коронавірус у Києві: вперше за довгий час виявили менш ста випадків за добу
Коронавірус у Києві: вперше за довгий час виявили менш ста випадків за добу
14 регіонів України не готові послаблювати карантин
14 регіонів України не готові послаблювати карантин
Наставник Шахтаря прокоментував поразку від Інтера
Наставник Шахтаря прокоментував поразку від Інтера
18 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
18 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Глобальне потепління торкнулося вже більше половини Світового океану

Глобальне потепління торкнулося вже більше половини Світового океану
14:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Французькі та британські дослідники з'ясували, що кліматичні зміни могли торкнутися вже більше 50 відсотків Світового океану, а в найближчі десятиліття ця цифра виросте до 80 відсотків.

Результати дослідження фахівців з Редінгського університету і Сорбонни опубліковані в журналі Nature Climate Change.

Використовуючи 11 кліматичних моделей і спостереження за динамікою найбільш глибоких ділянок Світового океану, вчені вперше оцінили зміна показників температури і рівня вмісту солі в процесі глобальних потепління.

Дослідникам вдалося встановити, що від 20 до 55 відсотків Тихого, Атлантичного і Індійського океанів сьогодні схильні до значної зміни температури і рівнем солоності. До середини століття ці показники виростуть до 40-60 відсотків, а до 2080 року - досягнуть 55-80 відсотків.

Крім того, вчені виявили, що океани в Південній півкулі схильні до більш швидкого впливу кліматичних змін, ніж в Північній півкулі (оскільки поверхневі води тут легше проникають в більш глибокі шари). І ці зміни можна спостерігати починаючи вже з 1980-1990-х років.

Однак, за словами фахівців, виявити зміни в поверхневих шарах океану набагато простіше, ніж на глибині (бо сіль тут поширюється повільніше через слабші процеси змішування води). Тому вчених цікавила насамперед глибоководне середовище, адже воно впливає на глобальну циркуляцію океану і підвищення рівня моря, що становить загрозу як для людей, так і для екосистем.

Більш змінюється осередок океанів Південної півкулі, на думку авторів роботи, показує, наскільки важливі ці водні ресурси для спостережень. Проте саме ця частина Світового океану досліджується недостатньо, і така ситуація, ймовірно, буде зберігатися досить довго.

А це означає, що зміни в океанах, що відбуваються в цій частині світу, залишаться непоміченими протягом тривалого періоду часу. Тому вчені закликають до збільшення спостережень за Світовим океаном і підвищенню інвестиційного інтересу до таких досліджень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Климат, Вчені, Глобальне потепління, Зміна клімату, Океани.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Позбавляємося від животика: легка дієта
02 Нові вибори в Білорусі: Лукашенко пішов на поступки і назвав умови
03 Лукашенко про протести: Настав той рубіж, якщо ви його переступите - господь з вами
04 Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі
05 Пірло ухвалив рішення стосовно Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Коронавірус: в Азії виявлено штам, який може бути ще заразнішим
Коронавірус: в Азії виявлено штам, який може бути ще заразнішим
Новий навчальний рік: у МОН дали рекомендації навчальним закладам
Новий навчальний рік: у МОН дали рекомендації навчальним закладам
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше увійшов до четвірки найбагатших людей світу
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше увійшов до четвірки найбагатших людей світу
Розширення лінійки: OnePlus створює ще один бюджетник
Розширення лінійки: OnePlus створює ще один бюджетник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся