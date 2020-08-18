Глобальне потепління торкнулося вже більше половини Світового океану

Французькі та британські дослідники з'ясували, що кліматичні зміни могли торкнутися вже більше 50 відсотків Світового океану, а в найближчі десятиліття ця цифра виросте до 80 відсотків.

Результати дослідження фахівців з Редінгського університету і Сорбонни опубліковані в журналі Nature Climate Change.

Використовуючи 11 кліматичних моделей і спостереження за динамікою найбільш глибоких ділянок Світового океану, вчені вперше оцінили зміна показників температури і рівня вмісту солі в процесі глобальних потепління.

Дослідникам вдалося встановити, що від 20 до 55 відсотків Тихого, Атлантичного і Індійського океанів сьогодні схильні до значної зміни температури і рівнем солоності. До середини століття ці показники виростуть до 40-60 відсотків, а до 2080 року - досягнуть 55-80 відсотків.

Крім того, вчені виявили, що океани в Південній півкулі схильні до більш швидкого впливу кліматичних змін, ніж в Північній півкулі (оскільки поверхневі води тут легше проникають в більш глибокі шари). І ці зміни можна спостерігати починаючи вже з 1980-1990-х років.

Однак, за словами фахівців, виявити зміни в поверхневих шарах океану набагато простіше, ніж на глибині (бо сіль тут поширюється повільніше через слабші процеси змішування води). Тому вчених цікавила насамперед глибоководне середовище, адже воно впливає на глобальну циркуляцію океану і підвищення рівня моря, що становить загрозу як для людей, так і для екосистем.

Більш змінюється осередок океанів Південної півкулі, на думку авторів роботи, показує, наскільки важливі ці водні ресурси для спостережень. Проте саме ця частина Світового океану досліджується недостатньо, і така ситуація, ймовірно, буде зберігатися досить довго.

А це означає, що зміни в океанах, що відбуваються в цій частині світу, залишаться непоміченими протягом тривалого періоду часу. Тому вчені закликають до збільшення спостережень за Світовим океаном і підвищенню інвестиційного інтересу до таких досліджень.