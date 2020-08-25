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У режимі реального часу: Greenpeace представила карту кліматичних аномалій

У режимі реального часу: Greenpeace представила карту кліматичних аномалій
14:35 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Активісти руху Greenpeace представили карту аномальних температур на всій Землі, і тепер користувачі зможуть в реальному часі побачити температуру, яка не була типовою для тієї чи іншої місцевості.

Дані на карті показують температуру повітря на висоті два метри над поверхнею землі. Температурні аномалії відображають різницю між нинішньою температурою і середньобагаторічний значеннями за цей же період, які можна було спостерігати з 1979 по 2000 рік. Відтінки червоного вказують області, де середньомісячні температури зараз вище, ніж в середньому за період з 1979 по 2000 рік, синім - навпаки, нижче середнього.

У Greenpeace відзначають, що значення температури за день і температурні аномалії за місяць вони отримали з даних ERA5 (Copernicus Climate Change Service / ECMWF); вони доступні з 1979 року по теперішній час. Місячні аномалії оцінювалися в порівнянні з середньобагаторічний значеннями 1980-2010 років, відповідно до критеріїв Міжнародної метеорологічної організації (WMO).

Денні аномалії розраховувалися виходячи з середніх багаторічних значень 1979-2000 років, цей 22-річний період обраний як «базової лінії», оскільки більш точно відображає потепління в північних широтах.

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Greenpeace.

Автор:

Телеграф
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