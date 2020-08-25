У режимі реального часу: Greenpeace представила карту кліматичних аномалій

Дані на карті показують температуру повітря на висоті два метри над поверхнею землі. Температурні аномалії відображають різницю між нинішньою температурою і середньобагаторічний значеннями за цей же період, які можна було спостерігати з 1979 по 2000 рік. Відтінки червоного вказують області, де середньомісячні температури зараз вище, ніж в середньому за період з 1979 по 2000 рік, синім - навпаки, нижче середнього.
У Greenpeace відзначають, що значення температури за день і температурні аномалії за місяць вони отримали з даних ERA5 (Copernicus Climate Change Service / ECMWF); вони доступні з 1979 року по теперішній час. Місячні аномалії оцінювалися в порівнянні з середньобагаторічний значеннями 1980-2010 років, відповідно до критеріїв Міжнародної метеорологічної організації (WMO).
Денні аномалії розраховувалися виходячи з середніх багаторічних значень 1979-2000 років, цей 22-річний період обраний як «базової лінії», оскільки більш точно відображає потепління в північних широтах.