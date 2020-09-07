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До кінця століття з планети зникнуть 550 видів тварин: але ще не все втрачено

До кінця століття з планети зникнуть 550 видів тварин: але ще не все втрачено
15:10 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Вчені з Гетеборзького університету в Швеції, за допомогою комп'ютерної моделі, проаналізували темпи вимирання тварин і прийшли до висновку, що до кінця століття з планети зникнуть 550 видів тварин.

За їхніми прогнозами, до кінця століття з планети зникнуть ще 550 видів тварин.

Дослідники відзначають, що кожна втрата для природи буде також втратою "частини природної історії Землі".

Однак, незважаючи на прогнози, навіть зараз можна врятувати сотні видів, активізувавши зусилля по їх збереженню. Нові дослідження, опубліковані в журналі Science Advances, показують, що людина майже повністю відповідальний за вимирання ссавців в останні десятиліття. Незважаючи на це, людство ще може врятувати більшу частину видів за допомогою цілеспрямованих і ефективних стратегій збереження.

Вчені зібрали великий набір даних про копалин скам'янілостях, а також терміни і масштабах попередніх вимирань. Комп'ютерне моделювання прогнозує значне збільшення темпів вимирання до 2100 року, виходячи з поточного загрозливого статусу.

Згідно з цими моделями, вимирання, які відбувалися в минулому, є лише "верхівку айсберга" у порівнянні із наступом вимиранням в наступні десятиліття. "Відновлення минулих впливів на біорізноманіття необхідно для розуміння того, чому деякі види і екосистеми були особливо уразливі від людської діяльності. Будемо сподіватися, що це дозволить нам розробити більш ефективні природоохоронні заходи для боротьби з вимиранням", - відзначили дослідники.

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