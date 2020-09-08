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Найгірший рік Арктики: батьківщина білих ведмедів страждає від незвичайних лісових пожеж

Найгірший рік Арктики: батьківщина білих ведмедів страждає від незвичайних лісових пожеж
13:40 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Нові дані моніторингу показують, що так звані "зомбі-пожежі", які тліли під арктичним льодом всю зиму, раптово спалахнули цього літа, коли розтанув сніг і лід над ними.

В результаті пожеж в Арктиці цього літа тільки в першу половину липня було виділено стільки вуглецю, скільки за рік виділяють такі країни як Куба або Туніс. Згідно данни Служби моніторингу атмосфери Copernicus, організації Європейського Союзу з моніторингу Землі, з початку червня в Арктиці сталося понад 100 пожеж.

"Очевидно, це викликає занепокоєння. Ми дійсно не очікували побачити таку кількість лісових пожеж", - сказав старший науковий співробітник Copernicus Марк Паррингтон.

Так звані "зомбі-пожежі", які відстежує Copernicus, ймовірно, тліли під льодом і снігом в багатій вуглецем торф'яної арктичній тундрі. Коли лід і сніг тануть, ці гарячі точки можуть запалити нові лісові пожежі в рослинності вище. Але «зомбі-пожежі» - не єдина причина важкого сезону: удари блискавки і поведінку людей також викликають загоряння.

Сезон арктичних пожеж триває з травня по жовтень, а найсильніші пожежі зазвичай трапляються з липня по серпень. Сезон пожеж 2019 року побив рекорди за кількістю пожеж та викиду вуглецю, але пожежі сезону 2020 вже випереджають пожежі 2019 року. За оцінкою Copernicus, з січня по серпень в результаті пожеж було виділено 244 мегатонни вуглецю. Це більше, ніж весь В'єтнам випустив в 2017 році.

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Арктика.

Автор:

Телеграф
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