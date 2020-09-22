У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)

В Одеській області в заповіднику "Тузловські лимани" відбувається стрімке висихання водойм, крім того водна екосистема придбала червоно-червоний колір.

Група вчених національного природного парку "Тузловські лимани" провела обстеження водойм і з'ясувала, що 5 з 13 повністю висохли. Шостий за рахунком лиман Будур також знаходиться на межі повного висихання - він скоро залишиться повністю без води, якщо не відновиться водообмін Чорного моря. На невеликій його площі йде формування солі. В останні місяці водна екосистема лиману поступово набувала червоного кольору.

Про це у своєму Facebook повідомив відомий еколог, співробітник зазначеного нацпарку Іван Русєв.

"Пік таких відтінків лиман досяг до середини вересня і нагадував пейзаж далекої планети. Такий колір є свого роду індикатором масового" цвітіння "зеленої мікроводорості дуналіелла салина в період високої температури і солоності лиману. Важливу роль також відіграють і галобактеріі", - написав Русев.

За словами Русева, співробітники нацпарку шукають можливості, щоб відновити водообмін і міграційний шлях для гідробіонтів (організмів, пристосованих до перебування у водному середовищі, наприклад, риби) між Чорним морем і Тузловському лиманами.

"Тузловські лимани" - це національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Цей унікальний заповідник відомий насамперед своєю природою, пташиним світом, багатокілометровими дикими пляжами і лиманами неймовірних кольорів.

Як повідомляв "Телеграф", в серпні Куяльницький лиман, який знаходиться в 8 км від Одеси, поміняв колір і став рожевим. Вода в ньому забарвилася з традиційно з чорно-білого в рожево-білий колір.