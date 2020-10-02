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Без води з материкової України Крим перетвориться на пустелю, - російський вчений

Без води з материкової України Крим перетвориться на пустелю, - російський вчений
10:58 Сьогодні Телеграф
Водні проблеми Криму - одна з топ-тем, яка все частіше звучить в українських медіа. Після окупації Україна перекрила подачу води на півострів, а Росія не змогла налагодити будь-якої системи водопостачання. З кожним днем стає відомо про нові обмеження, введених в Криму для зменшення споживання води, проте те не дуже допомагає. Що буде з українським півостровом і як взагалі можна вирішити ситуацію "Телеграфу" розповів російський вчений, гідрогеолог Юрій Медовар.

- До 2014 року вода з Північно-Кримського каналу становила приблизно 80% від усієї води, яка була на півострові. Ще 20% - це були внутрішні резерви півострова - поверхневі і резервні води, - каже Юрій Медовар. - Через головний канал проходило 300 кубометрів в секунду. Це приблизно 5 залізничних цистерн. У секунду! Всього необхідний обсяг для півострова - 1,5 кубокілометрів води. Компенсувати такий колосальний обсяг води нічим. Всі розмови про те, що ми наб`ємо багато свердловин та інше - це пусті балачки.

Щоб розуміти: є водоносний горизонт, він інтенсивно експлуатується однією свердловиною. Качають-качають, а води все менше. Дебет зменшується. Сверлять ще три свердловини. В результаті, якщо брати дебет всіх свердловин сумарно, то він буде вище, ніж у однієї, але якщо рахувати кожну окремо, то через будь-яку одну свердловину буде проходити менше води, ніж якби залишилася та перша і єдина свердловина. Тому що ми викачуємо воду.

Юрій Медовар

- Чому в Криму з кожним роком ситуація тільки погіршується?

- На прикладі півострова ми бачимо, що якщо активно використовується вода з верхнього горизонту, то на її місце заходить вода з нижнього горизонту. Вода з нижніх шарів солонувата і може цікавити нас хіба що в лікувальних цілях, але користуватися нею в побуті постійно не можна. Процес переходу солоної води з нижнього горизонту в верхній призводить до мінералізації і забруднення води і відповідно грунту. Тому на півострові зрозуміли, що бурити до нескінченності неможливо.

Я пропонував інший варіант. Максимально воду використовують промисловість і сільське господарство. Якщо взяти сумарний баланс води по Криму, то на питне водопостачання відводиться 15%, і тоді, якщо відрізати від води сільське господарство і промисловість, то внутрішніх ресурсів півострова вистачило б для забезпечення населення. Але тоді не буде ні сільського господарства, ні промисловості. Відбудеться трансформація грунту і півострів перетвориться на пустелю, на якій нічого не буде рости.

Зрозуміло, ніхто на подібний сценарій не піде, тому будуть з'являтися різні проекти. Наприклад, озвучили ідею розсипати срібло і таким чином викликати грозові хмари і піде дощ. Звучать ще ідеї опріснювати морську воду. Але опріснювачі тут не допоможуть - вони занадто енерговитратні. Якусь частину споживаної води вони можуть дати, але це мізер. Такі установки дуже дорогі і споживають пристойну кількість електроенергії. Якщо навіть опріснювати воду Азовського моря (вона солоніша, ніж в Чорному морі. - Авт.), То на весь Крим робити це просто нереально - електрики не вистачить. Плюс до всього у Росії немає якісних установок, вони є у Ізраїлю, але навряд чи вони нададуть установки або технології просто так.

Тайганське водосховище сильно обміліло

- Що залишається?

- Безперечно - вся надія на канал. Втім, це одна з причин, по якій в 1954 році Крим передавали до складу УРСР. Влада СРСР розуміли, що з материковою частиною України Крим буде в зв'язці і буде канал, який наситить водою грунт на півострові. І тоді земля буде родючою і все буде добре.

Якби в 2014 році вчених запитали про те, що дає Крим і що туди необхідно вкладати, то, можливо, хтось би ще 100 разів подумав, чи варто намагатися його забрати. Забезпечення Криму - дуже витратний захід. Шість років тому я говорив кримчанам: "ви не розумієте взагалі, куди ви лізете!", А мені кричали "пішов ти на ...", "хоч каміння з неба".

- Лунають пропозиції подавати воду в Криму з Росії, через Керченський міст по суті ...

- Виникає логічне запитання: а де брати воду з того боку? У Кубані теж є свої проблеми - міліє Дон, міліє головна його притока Хопер. Там багато проблем насправді.

- Чому відбувається міління річок?

- Харчування річки відбувається з двох сторін - в літню межень зверху йдуть опади, а в зимову межень річки поповнюються підземними водами і сніготаненням. Навесні вода в річки надходить внаслідок танення снігу. Крім іншого, зараз йде серія маловодних років. Також на рівень води в річках впливає масштабне буріння свердловин.

У Бахчисарайському районі пересихає Новоульянівське водосховище

- Що буде з Кримом, якщо ситуація залишиться в нинішньому положенні?

- Якщо нинішній стан справ тривати ще кілька років, то ситуація буде тільки погіршуватися. Навіть якщо буде серія багатоводних років і Крим заллє дощами, то це все ті ж 20%, про які ми говорили. Єдиний варіант для порятунку Криму в ситуації, що склалася - домовленість між Росією і Україною на дипломатичному рівні. Очевидно, що опріснити 300 кубометрів води в секунду - просто нереально.

Можна сміливо спрогнозувати, що в ХХІ столітті війни будуть вести за воду. Відомі німецькі фірми вже зараз закуповують свердловини і резервують їх. Це буде найбільша проблема. Якщо навіть зараз подивитися, то в Росії півтора літра води на заправці коштує дорожче, ніж півтора літра бензину.

- У Росії на цей випадок є Байкал. До слова, його захопленням якраз люблять лякати росіян, коли розповідають по ТБ, що "навколо вороги" ...

- Воду з Байкалу качають в Китай, а ми озеро навпаки тільки забруднюємо. Байкал є, але з нього таки не будуть воду в Крим в пляшках возити. Вона тоді золота вийде.

- Що можете сказати про долю Керченського мосту з Росії до Криму? Чи змінилася сейсмічна активність після установки моста?

- Росіяни повністю закрили інформацію про це. Там дійсно сейсморайон, неподалік є грязьові вулкани. Кілька років тому я рецензував статтю ростовських вчених про вплив Керченського моста на якість води в Азовському морі. У своїй роботі вони наводили приклад, що поруч з мостом є грязьовий вулкан, який "стріляє" приблизно раз в 7-10 років. Коли це відбувається, то назовні з глибини виходить бруд, який забруднює воду. Плюс до всього йде розрядка порід, на яких стоїть Керченський міст. Грязьові вулкани - страшна річ, коли вони "вивергаються".

Я б цей Керченський міст розібрав зовсім, щоб не нищити Азовське море взагалі. При Радянському Союзі були будівельні норми (так звані СНІП. - Авт.), за якими все будували. Порушення СНІП було кримінальним злочином. Згідно з цими нормами, будувати арочні мости в сейсморайонах можна тільки на твердих породах - граніт, габродіоріт наприклад. Це породи, які тримають навантаження і не деформуються. В районі будівництва Керченського мосту знаходиться глина. Саме тому від будівництва моста за часів СРСР відмовилися. Плюс до всього, очевидно, не всі виділені кошти пішли на "будівництво століття". Тому почекаємо і подивимося, як довго простоїть цей міст.

Зараз буде багато проектів водопостачання Криму. Під кожен проект вимагатимуть гроші. Нещодавно Росія будувала космодром "Східний" і ми пам'ятаємо, які розкрадання були на тому будівництві. З цими проектами буде аналогічна історія - будуть пропонувати "Нью-Васюки" і вимагати грошей під різні нібито революційні ідеї. Всі будуть кричати "Я врятую Крим! Тільки дайте грошей!". Але, треба визнати, вихід з цієї води один - вода з Північно-Кримського каналу. Точка, крапка.

Раніше постред України в ООН Сергій Кислиця допустив, що якщо Росія визнає себе окупантом, то Київ розгляне питання відновлення поставок води в Крим.

Тим часом окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов змушує кримчан продавати приватні свердловини та колодязі, а в разі відмови загрожує проблемами з «прокуратурою».

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Все по темі:

Вода, Крим, Екологічна катастрофа, Обміління річок, Юрій Медовар, Керченський міст, Опріснення води, Свердловини.

Автор:

Телеграф
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