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Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані

Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
11:50 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Існує версія, що на Камчатці океан забруднився внаслідок розливу нафтопродуктів, однак екологи розповіли, чому їй не можна вірити.

Мінприроди Камчатського краю продовжує стверджувати, що в океані перевищено рівень допустимої концентрації (ГДК) нафтопродуктів і фенолу, проте ні екологи, ні місцеві жителі в це не вірять.

Перша проблема, з якою стикається ця версія - Халактирський пляж - це 30-кілометрова смуга, яка тягнеться вздовж океану і складно уявити собі обсяг викидів, здатний підняти там ГДК нафтопродуктів до таких значень.

"У відкритому океані ці показники не можуть бути перевищені", - категорично заявляють в Greenpeace.

У екологів є інша гіпотеза - викид отрутохімікатів.

Поблизу узбережжя знаходяться бухти з кораблями ВМФ, танковий полігон, полігони інших видів військ, а також полігон з хімікатами і пестицидами Козельський. Він поки що і викликає більшість побоювань. З 1970-х років там зберігається понад 100 тонн небезпечних речовин, які дісталися нам як спадок від радянського періоду. Проблема Козельського багато разів обговорювалася в 00-х, могильник визнавали небезпечним для екології і обіцяли законсервувати. Але до 2010 року тема просто пішла з порядку денного.

Як випливає з доповіді Мінприроди краю від 2015 року, фахівці фіксували перевищення норм ГДК небезпечних речовин в грунті і воді поблизу Халактирского пляжу з 2002 року. Екологи проводили відбір проб як біля Козельського полігону, так і на полігоні морської піхоти Радигін. Вміст хлорорганічних пестицидів, ліндану і метафосу в 2002 році перевищував там ГДК не більше ніж в два рази. Однак дані за інші роки в доповіді чомусь приховані. Таблиці з вимірами позначені в заголовку звіту і на сторінках, але самих значень просто немає.

Околиці Халактирского пляжу часто називають "Бомбежне поле". Всі полігони злиті в один, військові регулярно перекривають їх і проводять навчання, а танкова частина, повідомляють місцеві жителі, недавно проводила їх прямо на пляжі.

Жителі Камчатки регулярно стають очевидцями того, як командування ВМФ виводить підводні човни з акваторії бухти, де субмарини поливають з інших судів.

Таким чином підводники позбавляються від гідразину - ракетного пального. У такому разі могла б бути гіпотеза про забруднення гептилом - нессиметричним диметилгидразіну. Цей компонент ракетного палива в кілька разів більш токсичний синильної кислоти, подразнює слизові оболонки очей людини і викликає блювоту - тобто підходить під ті симптоми, що описали серфери.

Але знову - викид стався у відкритому океані, тому висока концентрація компонентів пального в воді також малоймовірна. "Гептил швидко випаровується", - говорить керівник кліматичного проекту Greenpeace Василь Яблоков. Тихоокеанський флот заперечує будь-яку причетність до НС.

Перші версії про те, що військові можуть стояти за витоком небезпечних речовин або нафтопродуктів, з'явилися в соціальних мережах відразу після публікації супутникових знімків.

У Greenpeace ж вважають, що морські зірки, гребінці і восьминоги могли постраждати від впливу пестицидів.

"Це точно не нафтопродукти. Факт в тому, що невідома нам поки речовина утворює плівку. На космічних знімках немає чіткої картинки, доказів того, звідки все витекло - теж немає. Будь-яка зачіпка зараз всіх розбурхує, наші знімки розійшлися, але це не свідчення" , - наполягає Яблоков.

Серфери стверджують, що симптоми отруєння виявилися у них майже місяць тому, тобто викид небезпечних речовин в воду міг бути "сплячою" загрозою. Однак і це зараз встановити неможливо. Місцеві жителі кажуть, що зовнішніх ознак забруднення місяць назад не було, а "якщо б серфери туди не полізли", нічого про те, що трапилося так і не потрапило б у ЗМІ.

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Камчатка.

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