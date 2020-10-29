Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря

Київ вже другий день поспіль перебуває в рейтингу мегаполісів світу з найбруднішим повітрям. Про це повідомляє портал Iqair, який веде подібну статистику в режимі реального часу.

За інформацією джерела, 29 жовтня на 12:20 Київ розташувався на третьому місці за забрудненістю повітря. Столицю України випередили Делі (Індія) і Лахор (Пакистан). Забрудненість повітря в Києві становить 159 при нормі в 50 і характеризується як "нездорова".

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що фахівці "Укргідрометцентру" проводять постійний лабораторний контроль повітря в столиці. За даними за 28 жовтня на 13:00 було зафіксовано перевищення норми діоксиду сірки в повітрі. Крім того, повідомляється, що характер погоди 29 жовтня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

Схема розміщення стаціонарних постів спостереження в Києві:

Відзначимо, столицю України не в перший раз затягнуло смогом цієї осені. На початку жовтня спантеличені користувачі активно ділилися знімками задимленого Києва в соцмережах.