Битва Харкова з Дніпром та іспит для "Миная": анонс 6 туру УПЛ

В українській Прем’єр-лізі очікується декілька цікавих матчів з безкомпромісною боротьбою

У пʼятницю 27 серпня стартує останній літній тур чемпіонату України. Поступово в українській Премʼєр-лізі починають проявлятися групи команд, які будуть боротися за медалі та путівки в єврокубки. А ось говорити про потенційних аутсайдерів не варто, турнір досить рівний і навіть успішний старт нікому нічого не гарантує.

Все це означає, що нас чекає цікава і безкомпромісна боротьба, яку так люблять вболівальники. Атмосфера на полі і на трибунах буде просто приголомшлива і це відмінний привід, щоб прийти на стадіон з друзями або з сімʼєю. Тим більше, що відразу в декількох містах глядачів також чекає цікава розважальна програма від клубів-партнерів Parimatch, яка не тільки дозволить насолодитися святом футболу, але і дасть можливість виграти круті призи. Для цього достатньо знайти на стадіоні сайт Parimatch і взяти участь в акції.

Чорноморець — Олександрія

27.08 | 19:30 | стадіон Чорноморець (Одеса)

Олександрія в цьому сезоні явно націлилася як мінімум на путівку в Лігу Європи. Новий тренерський штаб на чолі з Юрієм Гурою не став брати багато часу на розгойдування і вже демонструє результат. 10 очок за 5 турів не так вже і погано. Справи у Чорноморця йдуть скромніше, але, команда вже здобула першу перемогу в сезоні і потроху намацує свою гру. Матчі в Одесі це завжди окрема тема для розмови, взяти очки там непросто. Рідні стіни допомагатимуть Чорноморцю і в цей раз, одеські вболівальники свою команду ніколи не підводять.

Металіст 1925 — Дніпро-1

28.08 | 17:00 | ОСК Металіст (Харків)

Це буде перший матч між Металістом 1925 і Дніпром-1 в рамках Премʼєр-ліги. Раніше команди грали між собою лише в першій і другій лігах. За результатами тих матчів не можна сказати, що хтось був явно сильніше. Зараз протистояння виходить на новий рівень і це обовʼязково приверне ще більше вболівальників на стадіон. Про можливості команд в цьому сезоні однозначно говорити поки складно, але вони явно будуть боротися за місця у верхній частині турнірної таблиці.

Десна — Верес

29.08 | 14:00 | Стадіон ім. Гагаріна (Чернігів)

Попри те, що Верес є новачком УПЛ, це команда з амбіціями. І якщо вона не зможе зачепитися за високі місця, то зробить все, щоб зарекомендувати себе як непоступливого суперника. Виїзд в Чернігів відмінне випробування для Вереса. Десна вже давно освоїлася в Премʼєр-лізі, регулярно створює проблеми грандам, і останнім часом постійно ставить завдання вийти в єврокубки.

Минай — Шахтар

29.08 | 17:00 | Стадіон Авангард (Ужгород)

Шахтар приїде на матч з Минаєм в гарному настрої. Напередодні команда пробилася в груповий етап Ліги чемпіонів. Головне, щоб цей факт не розслабив гірників. Минай на старті чемпіонату обіграв Олександрію, після чого зміг добути лише нічию, зате з Зорею. Правда, і пропускає Минай не так багато. Для атаки Шахтаря це буде непросте випробування.