Expert club Parimatch: Перший робочий день нового тренера збірної

Expert club Parimatch знову став місцем зустрічі експертів, тренерів, спортсменів і журналістів

29 серпня у PM Hall (Київ, Паркова дорога, 16а) відбулося засідання Expert club Parimatch, на якому з журналістами вперше зустрівся новий тренерський штаб збірної України. Разом із головним тренером Олександром Петраковим прийшли його помічники: Олександр Шовковський, В’ячеслав Кернозенко, Андрій Анненков та В’ячеслав Руженцев.

Expert club Parimatch вже давно став традиційним місцем зустрічі експертів, тренерів, спортсменів та журналістів. На кожному заході розкривають актуальні та найцікавіші теми українського футболу. Призначення нового тренерського штабу національної збірної України стало однією із головних новин в нашому футболі після виступів команди на Євро. Тому зустріч з Олександром Петраковим та його помічниками викликала у представників ЗМІ неабиякий інтерес. Сам Олександр Васильович зазначив, що саме сьогодні у нього перший робочий день, адже невдовзі після Expert club Parimatch відбудеться його дебютне тренування у якості наставника національної команди. Також він зазначив, що капітаном команди залишиться Андрія Пятов, віце-капітаном — Андрій Ярмоленко. Щодо Буяльского, який небагато грав раніше, тренер заявив, що буде розраховувати на Віталія. А ще Олександр Петраков сказав, що готовий влаштувати для журналістів дискотеку з шампанським, якщо збірна вийде на чемпіонат світу в Катарі.

Олександр Петраков, в.о. головного тренера збірної України: "Мене ще очікує знайомство з командою. Я планую поспілкуватися з кожним футболістом окремо. На жаль, є проблема травм, але про їх характер говорити зарано. Ще своє слово мають сказати лікарі. Щодо наступних матчів і гри команди загалом, можу сказати, що для збірної буде головним гра на результат. Адже це гімн, прапор, це питання престижу. Грати красиво і програвати — це не про мене".

Вадим Місюра, директор зі сталого розвитку Parimatch Ukraine: "Для нас це був рік фурору. Гра збірної принесла багато радості вболівальникам. І навіть коли команда грала за межами країни, вона відчувала підтримку. Parimatch під час Євро робив трансляції на великих екранах, щоб тисячі фанатів могли відчути атмосферу великого футбольного турніру. Коли розпочалося наше партнерство зі збірною пʼять років тому, це були непрості часи. Але нам вдалося повернути футбол у кожен куточок країни. Parimatch завжди буде вболівати за збірну і підтримувати її. Бажаємо вам нових перемог".