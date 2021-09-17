Parimatch продовжив контракт з легендарним ФК "Ювентус"

Після успішного року співпраці бренд Parimatch перепідписав партнерську угоду з одним з найтитулованіших і відомих футбольних команд світу "Ювентус".

16 вересня "Ювентус" та Parimatch відзначили першу річницю успішного партнерства. Окрім того, разом із початком нового сезону "Серії А" 2021-2022, запланували для любителів футболу більше спортивних активностей.

"Перший рік роботи з "Ювентусом" був справді успішним, і ми отримуємо неймовірне задоволення та радість від роботи з цим, без перебільшення, легендарним футбольним клубом. Бути партнерами команди з більш ніж 120-річною історією — честь і гордість для нас", — говорить Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Одна з найяскравіших глобальних кампаній Parimatch - саме спільно з футбольним клубом стартувала у березні цього року. Тоді провідні гравці "Ювентуса" з’явилися в міжнародному рекламному видеоролику, зарядженому жовтими електричними імпульсами бренду Parimatch.

Відео відзняли режисери Андрій Копоц та Макар Северин з українського продакшену Electric Sheep Film. Рекламна кампанія мала великий успіх на міжнародному рівні та охопила мільйони фанатів клубу по всьому світу.

Нагадаємо, що у 2021 році компанія Parimatch також підписала та продовжила угоди про співпрацю з шістьма клубами англійської Прем’єр-ліги (ФК "Челсі", ФК "Астон Вілла", ФК "Брайтон енд Гоув Альбіон", ФК "Саутгемптон", ФК "Евертон" та ФК "Лестер Сіті"). Цим самим забезпечивши собі досить сильну присутність в одній із найкращих футбольних ліг світу.