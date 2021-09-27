Шахтар – Інтер. Міланці повертаються у Київ

У вівторок, 28 вересня, Шахтар проведе другий матч групового раунду Ліги чемпіонів. Цього разу гірники у Києві зіграють з Інтером (початок гри о 19:30). Міланська команда знайома українським вболівальникам ще по минулому сезону. Тоді Шахтар також опинився з Інтером в одній групі. Обидва матчі команди зіграли з рахунком 0:0. В підсумку Інтер зайняв останнє місце і завершив свої виступи в єврокубках.

Минулого разу у Києві ворота Шахтаря захищав Трубін і вперше не пропустив у Лізі чемпіонів. Зараз аналітики Parimatch впевнені, що тепер команди не розійдуться без голів і дають 58%, що ми побачимо як мінімум три забиті м’ячі.

До цієї гри футболісти Шахтаря підходять у гарному настрої. Напередодні у чемпіонаті вони здолали Верес 4:1. Хоча, рівненська команда після пропущеного м’яча змогла зрівняти рахунок. Так що репетиція перед єврокубками для гірників вийшла непоганою. А ось Інтер не зміг порадувати своїх вболівальників перемогою. Він зіграв внічию з Аталантою (2:2). До речі, один із м’ячів міланцям забив українець Малиновський.

Очікується, що у складі Інтера зможуть зіграти Відаль та Корреа, які відновилися після травм, але поки рано казати, чи готові вони виступати на тому ж рівні, що і до пошкоджень. Варто також додати, що стадіон не буде заповнений повністю. Через карантинні обмеження Шахтар зміг пустити у продаж лише половину квитків. Але, не сумніваємося, навіть 50% українських вболівальників зможуть забезпечити гірникам гідну підтримку на Олімпійському.

Інший матч групи Реал – Шериф розпочнеться о 22:00 28 вересня.