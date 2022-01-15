Прогноз на матч Манчестер Сіті – Челсі. Чемпіонська битва

Головним матчем цього тижня стане битва за англійську корону між Манчестер Сіті та Челсі, офіційним беттінг партнером якого є Parimatch Ukraine (15.01, 14:30). Цікавість до матчу додає й те, що ці команди зустрічалися у минулорічному фіналі Ліги чемпіонів, коли виграли лондонці.

Загалом Манчестер Сіті та Челсі грали між собою п’ять разів минулого року. Три рази матч закінчувався перемогою аристократів. Зараз аналітики Parimatch дають 55% на те, що виграють містяни, 20% на перемогу Челсі та 25% на нічию.

В турнірній таблиці Манчестер Сіті випереджає Челсі на 10 очок. Переможна серія підопічних Гвардіоли в чемпіонаті Англії триває вже 11 матчів. Лондонці в останніх п’яти матчах Прем’єр-ліги виграли лише раз, а в інших випадках зіграли внічию.

Поки що остаточно невідомо, чи зіграє гравець збірної України Олександр Зінченко. Нагадаємо, він здав позитивний тест на коронавірус, але вже відбув обов’язкову самоізоляцію. У Челсі через коронавірус не зіграє Крістенсен, Чалоба та Джеймс не вийдуть на поле через травми. Зате відновився Канте.

Звісно, зараз Челсі буде непросто, особливо якщо врахувати, що матч на чужому полі, але у битві грандів все може бути і лондонці чудово розуміють важливість перемогу у цьому матчі. Тож, нас чекає дуже цікава та напружена гра.