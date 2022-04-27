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ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям Новина оновлена 27 квітня 2022, 11:38

Україна героїчно протистоїть агресії росії. На великій війні немає маленьких справ. Тому аукціон допомоги Україні продовжується. Всього вже зібрано 354 тисячі гривень. Наша ціль – зібрати мільйон гривень допомоги Україні!

Сьогоднішній лот - не стільки про спорт, скільки про пам'ять, боротьбу та нашу перемогу. Shakhtar Global Tour for Peace – благодійна ініціатива нашого партнера ФК "Шахтар". Гірники розпочали тур матчем із грецьким Олімпіакосом. І у нас представлена ​​футболка саме з цього матчу з промовистою назвою KYIV, що символізує незламний дух української столиці. Усі гравці залишили автографи на футболці, й саме ти можеш її отримати, вигравши в аукціоні.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на купівлю ліків, бронежилетів, тепловізорів та інших необхідних речей для українців.

Футболку підписали гравці клубу після матчу з Олімпіакосом. Аукціон вже розпочався та проходить на офіційній сторінці Parimatch Ukraine в Instagram. Кожен бажаючий може написати у коментарях до посту суму, за яку готовий викупити лот (стартова ціна – 15 тис гривень). Аукціон триватиме 6 днів, перемагає ставка із найбільшою сумою.

Нагадаємо, це вже восьма серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможці аукціонів купили лоти та вже перевели кошти для допомоги Україні. Загальна сума складає 354 тис. грн.

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