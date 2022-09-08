"Дніпро-1" – "АЗ": дебютант проти фаворита у Лізі Конференцій

8 вересня. 22.00. Кошице (Словаччина), "Кошицька Футболова Арена". Трансляція — на медіасервісі Megogo.

"Дніпро-1" продовжує писати свою єврокубкову історію. Тепер у Лізі конференцій. У груповий етап цього турніру команда Кучера кваліфікувалася, програвши плей-офф Ліги Європи кіпрському АЕКу (1:2 дома и 0:3 в гостях). Шокуючий результат матчів все ж говорить не стільки про різницю в класі команд, скільки про недостатню зіграність та підготовленість українців. Вже стартувавши в чемпіонаті України, команда Кучера довела що набирає форму та готова реалізовувати тактичні напрацювання. Дві перемоги у двох матчах УПЛ, в тому числі над "Динамо" (3:0) додають оптимізму.

У заявці "Дніпра-1" на Лігу конференцій не виявилося одразу двох новачків команди, легіонерів Еміліано Пуріти та Веслі Браги. Не зіграє з АЗ і аргентинець Домінго Бланко, який пропустить три тижні через пошкодження. Очевидно, що Кучер робитиме ставку на перевірених бійців. Крім того, Ліга конференцій для дніпрян можливість додатково показати скіли своїх лідерів. Якщо Піхальонок, чи Довбик все ж прагнуть грати в європейському чемпіонаті, саме час доводити власний професіоналізм проти топ-суперників.

АЗ Алкмаар – саме такий опонент. Команда с першого кошика при жеребкуванні, теоретичний лідер групи, і найбільш іменита команда квартету Е.

Титульний партнер СК "Дніпро-1" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів матчу. Експерти прогнозують легку перемогу "АЗ". Коефіцієнт на такий результат для нідерландців – 1.58. Шанси "Дніпра-1" на успіх оцінюють з коефіцієнтом – 5.60. Трохи більш вірогідним завершенням матчу може бути нічия. 4.10 до 1 – такі шанси на те, що команди поділять очки в першому матчі групового етапу ЛК.

"Дніпро-1" та АЗ жодного разу не зустрічались між собою. Проте для українських вболівальників ця команда знайома. АЗ десять разів грав проти українських клубів, перемагав у 4 матчах, при 3 нічиїх, та 3 поразках. Востаннє АЗ грали з українцями у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2020/21 та поступилися київському "Динамо" 0:2.

Минулого сезону АЗ стали 5ми у чемпіонаті Нідерландів, поступившись "Аяксу" 22 пунктами. До групового етапу ЛК команда дійшла, пройшовши три кола кваліфікації. В Ередивізі команда Паскаля Янсена наразі іде третьою з 4ма перемогами та нічиєю в активі після 5ти турів.

АЗ – команда молода, середній вік — 24 роки, без великих зірок, проте стабільна та технічна. Тож стартовий матч Ліги Конференцій для "Днпра-1" може стати справжнім випробуванням. Важливою перевагою дніпрян повинна стати підтримка "домашньої арени" в Кошице. Тож вболівайте за своїх та заряджайте на українську команду разом з Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine !