"Шахтар" - "Селтік": прогноз на домашній матч "гірників" в ЛЧ

14 вересня. 19.45. Варшава. Стадіон Войська Польського. Трансляція на відеосервісі MEGOGO та платформі Volia TV.

"Шахтар" після сенсаційної перемоги над "Лейпцигом" очолює групу F та в статусі лідера готується до першого "домашнього поєдинку". Через війну в Україні суперників по групі ЛЧ "гірники" приймають у Варшаві, на стадіоні "Легії". Клуб активно працює з футбольними вболівальниками в Польщі, тож очікується, що 31-тиячна арена буде заповнена.

Власне перед грою з "Селтіком" особливих проблем зі складом у Йовічевича немає. У лазареті знаходиться тільки Віктор Корнієнко. Всі інші готуються до гри. В останньому турі УПЛ "Шахатр" переміг "Чорноморець" та з 10-ма очками є однм з лідерів національного чемпіонату, поступаючись "Колосу" виключно за рахунок кількості забитих та пропущених м’ячів. Що стосується "Селтіка" — то це абсолютний лідер чемпіонату Шотландії, команда що тричі поспіль взяла внутрішній требл з трофеїв. В нинішньому сезоні "Селтік" знову лідер маючи після шести турів фантастичну різницю м'ячів 25:1, при чому 3 вересня вони розгромили свого головного конкурента "Ренджерс" (4:0). Останній тур в Шотландії був перенесений через смерть Єлизавети ІІ, тож перед грою з "Шахтарем" у шотландців була додаткова можливість відновитися.

Титульний партнер "Шахтаря" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine визначив фаворитів поєдинку. "Гірники" знову виступають у ролі андердогів. Коефіцієнт перемогу української команди – 3.15, в той час, як можливість шотландців набрати три очки оцінюють з кефом – 2.23. Шанси на нічию розцінюють як 3.70 до 1.

В матчі першого туру "Селтік" на своєму полі поступився "Реалу" — 0:3. Попри всі свої внутрішні титули за іменами команда не виглядає грізною силою. Серед головних зірок можна виділити Джо Гарта (ексворотар "Манчестер Сіті") та літнього новачка Аарона Муя (колишній хавбек "Брайтона"). Варто згадати, що рік за "Селтік" виступав Мар’ян Швед. Man of match "Лейпциг" — "Шахтар" провів лише три гри за шотландський клуб у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік.

"Шахтар" і "Селтік" зустрічалися між собою чотири рази на груповому етапі Ліги чемпіонів у 2004 та 2007 роках. В обох випадках команди обмінялись домашніми перемогами.

Зараз у "Шахтаря" є шанси принаймні повторити історію. Вболіваємо разом та заряджаємо на своїх разом з Parimatch Ukraine!