Шотландія – Україна: наші шанси на Лігу А та трансляція у "марафоні"

Ліга націй. Шотландія – Україна. 21 вересня. 21.45. Глазго, "Гемпден Парк". Трансляція.

Після того, як телеканали "Футбол" припинили існування, ліценція на право трансляції матчів збірної виявилася "вакантною". Після домовленостей з УЄФА на території України поєдинок покажуть безкоштовно в рамках інформаційного марафону "Єдині новини" та на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Збірна України виходить на фінішну пряму в цьогорічному розіграші Ліги націй, і власне для команди Петракова ця пряма трохи довша, ніж для інших європейських збірних. До анонсованої мети – посісти перше місце в групі 1 Ліги В та повернутися в дивізіон А – залишається три поєдинки. В Глазго Україна і Шотландія фактично зіграють матч 1го туру, перенесений з червня. Тоді обидві збірні погодилися змістити гру на вересень, натомість провели перший матч плей-офф до чемпіонату світу. Результат та й сама гра ще й досі в пам’яті – перемога України 1:3, хоча кінцевий результат для обох збірних однаковий, ні ми, ні шотландці на Мундіаль не поїдемо. Тож матчі Ліги націй – останні офіційні у 2022гому.

Перший легальний букмекер Parimatch UkraineParimatch Ukraine вважає господарів поля фаворитами поєдинку. Коефіцієнт на перемогу Шотландії – 2.60, в той час, як на, те що Україна забере три очки з "Гемпден Парк" — 3.10. Шанси, що команди зіграють унічию, розцінюють як 3.05 до 1.

Передумови для такої оцінки експертів очевидні. Перед паузою на матчі збірних одразу кілька лідерів нашої команди опинилися поза грою через травми. По-перше, пропускає збір Георгій Бущан, воротар "Динамо" вже переніс операцію та цьогоріч точно на поле не вийде. Тож на позиції нашого №1 можуть бути несподіванки. Крім попередньо заявлених Луніна та Різника, Петраков довикликав в команду Анатолія Трубіна та дебютанта, голкіпера "Колоса" Євгена Волинця. Наразі найбільше ігрової практики в кіпера "Шахтаря", тож теоретично саме він є пріоритетним вибором. Ще дві втрати маємо в плані швидкості та креативу. Динамівець Микола Шапаренко травмував коліно в матчі Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" та пропускає збір, а Олександр Зінченко пошкодив м’яз на тренуванні "Арсеналу", і теж не приїхав в розташування національної команди. Заявлена травма і в лівого захисника "Брюгге" Едуарда Соболя, хоча за клуб в чемпіонаті він все ж зіграв. Всі інші найсильніші в строю, включаючи спеціаліста по забиванню на "Гемпден Парк" Артема Довбика. Нападник "Дніпра-1" ще й приїхав у збірну в піднесеному настрої, двічі забивши на свою команду в матчі Ліги конференцій проти кіпрського "Аполлона" та забезпечивши дніпрянам першу перемогу в турнірі. Зазначимо і повернення в збірну півзахисника "Спеції" Віктора Коваленка, який востаннє грав за "жовто-синіх" у товариському матчі проти Болгарії у листопаді минулого року.

Власне збірна України почала підготовку до матчів Ліги націй 16 вересня, у Варшаві. В той час, як європейські ліги ущільнюють графік заради чемпіонату світу в листопаді, УПЛ тур на вихідних не запланувала. Тож для збірної це була можливість додаткові кілька днів потренуватися разом, а гравцям повністю відновитися після матчів у єврокубках.

Щоб гарантувати собі лідируючу позицію в групі, українці зобов’язані обігрувати Шотландію, яка є їх головним конкурентом за право підвищитися в класі. "Жовто-сині" самі ускладнили собі задачу, коли не змогли обіграти Ірландію у Лодзі. Наразі команда Петракова має лише 1 очко переваги над майбутнім суперником, який посідає друге місце в турнірній таблиці.

Що стосується Шотландії, то у Стіва Кларка з однієї сторони є позитивні новини – в команду повертається Кіран Тірні. Захисник "Арсеналу" пропускав червневі матчі через травму. З іншого боку – шотландці втрачають Ендрю Робертсона. Зважаючи на те, що Роббо і Тірні закривають одну позицію в збірній, то в ігровому плані британці не мають втратити, а от харизма та лідерські якості гравця "Ліверпуля" для його збірної незамінні. Також своїй команді не допоможуть Джон Суттар ("Рейнджерс"), Ліам Купер ("Лідс") і голкіпер Росс Стюарт ("Сандерленд").

Після червневого матчу збірна України веде за особистими зустрічами з Шотландією – 2:1. До того команди зустрічалися у відборі до Євро-2008 та обмінялися домашніми перемогами. А зовсім нещодавно "Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" у групі ЛЧ. В збірній наразі одразу чотири представники чемпіона країни.

Матч у Глазго обіцяє бути важким, тож вболіваємо за своїх та заряджаємо на Україну разом з Parimatch Ukraine!