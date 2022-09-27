Україна – Шотландія. Потрібна тільки перемога

27 вересня. 21.45. Краків. Стадіон "Краковії" імені Юзефа Пілсудського. Трансляція – в ефірі марафону "Єдині новини", YouTube канал УАФ

Збірна України повинна була вигравати матч у Вірменії, щоб претендувати на загальну перемогу в групі. Українці задачу навіть перевиконали — розгромили вірменів 0:5. При цьому Петраков знову вдався до ротації, змінивши всіх 11 гравців в порівнянні з розгромною поразкою з Шотландією, і якщо з точку зору гри все виглядало сумнівно, то результат – на табло. На кілька годин Україна знову стала лідером групи, але Шотландія свію перемогу над Ірландією все ж вирвала. Поступаючись по ходу матчу, шотландці змогли перевернути гру, а з нею і досягти потрібного результату – 2:1. Перед останнім туром Ліги націй Шотландія іде першою з 12 пунктами, у України – 10 очок і друге місце відповідно. Битва лідерів групи за можливість зіграти в Лізі А у наступному розіграші турніру у 2024му році відбудеться у Кракові, на "домашній" на нас арені.

Експерти першого легального букмекера компанії Parimatch Ukraine вважають збірну України фаворитом поєдинку. На думку експертів, господарі поля мають незначну, але все ж перевагу над суперником. Тож на перемогу "жовто-синіх" виставлено коефіцієнт — 2.45, в той час, як на успіх шотландців – 2.90. Нічия – менш ймовірний результат. Шанси на те, що команди поділять очки в останньому поєдинку Ліги націй – 3.55 до 1.

Українцям аби виконувати задачу про потрапляння в дивізіон А потрібно тільки перемагати. І зараз на користь України можуть спрацювати одразу декілька факторів. По-перше, та сама ротація від Петракова. Проблеми в команді з втратою досвідчених лідерів нікуди не ділася, більше того, через перебір жовтих карток матч пропустить ще й Сергій Сидорчук. Але Петраков за два матчі рівномірно розподілив навантаження гравців, у Вірменії дав відпочити лідерам, і перевірив резерв, то ж перед останнім поєдинком вся команда має бути в тонусі. Шотландія натомість два поєдинки поспіль зіграла майже одним і тим самим складом, втратила через травму Нейтана Паттерсона, а серед резервістів рівноцінного підсилення у Стіва Кларка практично немає. По-друге, українці точно більш тверезо стали оцінювати свої шанси проти шотландців. Червнева перемога все ж вилилася в недооцінку суперника в першому матчі Ліги націй. Холодний душ у вигляді 3:0 в Глазго все розставив на свої місця і вирівняв самооцінку. Ну, і по-третє, ми маємо розраховувати на підтримку у Польщі. Червневі матчі в Лодзі показали, що Польща недаремно була обрана місцем для проведення домашніх поєдинків збірної України. Зараз збірна у Кракові, де вже грала матч відбору до ЧС-2018 проти Косово і перемагала. Зараз переможну атмосферу для команди зобов’язані забезпечити вболівальники.

В будь-якому випадку, все залежить виключно від хлопців, їх бажання, налаштування та гри. Тож вболіваємо за Україну та заряджаємо на своїх разом з Parimatch Ukraine!