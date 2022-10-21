Дивись матч "Челсі" — "МЮ" безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League!

"Челсі" — "Манчестер Юнайтед". 22 жовтня. 19:30. "Стемфорд Бридж"

Пряма трансляція — YouTube канал Setanta Sports Premier League

Parimatch та Setanta Sports об’єднуються заради українського глядача

Вперше в історії українського спортивного телебачення окремі матчі найпрестижнішої футбольної ліги світу АПЛ будуть доступні для українських вболівальників абсолютно безкоштовно.

Дивитися топові протистояння англійського футболу можна буде на YouTube каналі Setanta Sports – офіційного бродкастера Англійської Прем’єр Ліги та Кубку Англії на території України.

Це стало можливим завдяки партнерству лідера індустрії розваг Parimatch Ukraine та спортивної OTT-платформи Setanta Sports. Parimatch Ukraine, як один з головних меценатів спорту в Україні, знає та підтримує любов українських вболівальників до якісного та професійного спортивного контенту, та як бетінг-партнер одного з найтитулованіших клубів Англії FC Chelsea прагне залучити українську футбольну спільноту до нової культури перегляду гри та вболівання.

Перший матч проєкту, який буде у вільному доступі для українців — "Челсі" — "Манчестер Юнайтед".

Прогноз на матч від Parimatch Ukraine

Parimatch визначив фаворитів головного поєдинку 13-го туру АПЛ. Експерти вважають, що вдома "Челсі" буде значно легше здолати принципового суперника. На перемогу "аристократів" виставлено коефіцієнт – 2.12, в той час, як шанси манкуніаців заробити три очки на "Стемфорд Бридж" оцінюють як 3.60 до 1. Коефіцієнт на нічию в цьому матчі – 3.50.

Вперше ці дві команди зіграли між собою більше 100 років тому, у 1905 році, і та зустріч завершилася нульовою нічиєю. А далі "Челсі" та "МЮ" зустрічалися ще 191 раз. І статистика на стороні манкуніанців. Вони перемагали лондонців 78 разів, натомість "аристократи" били "червоних дияволів" — 54. Унічию команди грали 60 разів.

Варто відзначити, що в останніх чотирьох поєдинках АПЛ майбутні опоненти ділили між собою очки. В сезоні-2020/21 команди обмінялися нульовими нічиїми, а наступного сезону двічі зіграли по 1:1.

У цьогорічний сезон "Челсі" та "МЮ" війшли не з найкращими результатами, та після 10 зіграних матчів чемпіонату розмістилися на 4-му та 5-му місяцях у турнірній таблиці відповідно. При чому лондонці набрали лише на 1 пункт більше, тож в разі перемоги манкуніанці обійдуть суперників.

Матч обіцяє бути цікавим. Синій Лондон проти червоного Манчестера.

Експерименти Грема Поттера проти виваженності Еріка тен Гаґа, талант Рашфорда проти зухвалості Стерлінга, і звичайно, Кріштіану Роналду.

Протистояння, пропустити яке немає причин! Обирай свого фаворита та заряджай на перемогу разом з Parimatch Ukraine!