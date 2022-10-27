"Дніпро-1" - "Аполлон": битва за євровесну

27 жовтня. 22:00. Кошице, Словаччина, "Кошицька футбольна арена". Трансляція — медіасервіс Megogo

В серпні "Дніпро-1" вперше в своїй історії боровся за вихід в груповий етап Ліги Європи проти АЕКу з Ларнаки і з завданням не впорався. Тоді в другий по важливості європейський турнір відправилися саме кіпріоти, а українська команда отримала шанс спробувати сили в Лізі конференцій. І ось тепер перемога над іншим кіпрським клубом може забезпечити дніпрянам єврокубкову весну.

У 5-му турі Ліги конференцій у словацькому Кошице "Дніпро-1" прийматиме "Аполлон". Наразі дніпряни ідуть другими, маючи в активі 7 пунктів. Кіпріоти з 4 очками посідає третє місце.

Титульний партнер СК "Дніпро-1" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів майбутнього поєдинку, і цього разу ними є саме дніпряни. На перемогу команди Кучера виставлений коефіцієнт – 1.94, в той час, як на успіх гостей – 4.00. Шанси команд на нічию розцінюють, як 3.45 до 1.

Подібна експертна оцінка базується в тому числі на тому, що у цьому розіграші єврокубку "Дніпро-1" вже перемагав "Аполлон". В Лімасолі відбувся поєдинок імені Довбика (на рахунку нападника два голи та ассист), тож український клуб впевнено переміг 1:3. В домашньому поєдинку у Довбика і Ко шанси мають бути навіть вище. Хоча саме в Кошице у дніпрян стався один з найприкріших матчів за останній час – нічия 2:2 з очевидним аутсайдером групи ліхтенштейнським "Вадуцом".

В УПЛ "Дніпро-1" впевнено лідирує, в останньому турі підопічні Кучера перемогли принципового суперника – "Металіст" і закріпили перевагу над "Шахтарем". Єдине, що зараз може засмучувати наставника дніпрян – травми одразу кількох ключових гравців. Півзахисник Домінго Бланко зазнав пошкодження ще у матчі з "Інгульцем" 19 жовтня, та пропустить мінімум 6 тижнів. Нападник Артем Громов вже не допоможе команді цього року, а вінгер Олексій Гуцуляк травмувався у матчі з "Металістом" та пропустить гру ЛК.

Що стосується "Аполлона", то свою гру Першого дивізіону чемпіонату Кіпру вони зіграли ще 21 жовтня (1:1 з "Олімпіакосом"), тож мали майже тиждень на підготовку по поєдинку з "Дніпром-1". Перемога залишає кіпріотам шанси на плей-офф, адже тоді і "Дніпро-1", і "Аполлон" матимуть рівну кількість очок, а в останньому турі вони зустрічатимуться з "Вадуцом", який вже втратив будь-які шанси на прохід далі, в той час як на дніпрян очікує виїзд в Алкмаар.

Тож, дніпряни мають зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити собі євровесну вже після 5го туру групового етапу Ліги конференцій. Підтримайте команду разом з Parimatch Ukraine та заряджайте на перемогу українського клубу!