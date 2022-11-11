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Даріо Срна за підтримки Favbet представив автобіографічну книгу

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Даріо Срна за підтримки Favbet представив автобіографічну книгу Новина оновлена 11 листопада 2022, 17:22

Екс-капітан донецького "Шахтаря", а нині директор із футболу клубу Даріо Срна представив автобіографічну книгу "Чому тебе звуть Срна?".

Презентація відбулася у Загребі, організацію події підтримала компанія Favbet.

Гроші від продажу автобіографії Срна направить на проект підтримки українських дітей, які втратили батьків через війну.

"Бачити те, що відбувається, дуже важко. Я допомагаю, тому що це моя друга Батьківщина. Я в Україні з 2003 року, прожив тут більше, ніж у рідному Метковичі. Українці хороші, справжні люди, які не заслуговують на те, що відбувається. Тому всі ми повинні їх підтримувати, що ми й робимо. І я вдячний Хорватії за це", — сказав він.

Срна також подякував президентові благодійного фонду Favbet Foundation Андрію Матюху за допомогу в організації презентації.

У книзі "Чому тебе звуть Срна?", написаній у співавторстві з відомою хорватською журналісткою Міланою Влаович, Даріо розповідає про своє дитинство, що припало на час війни, перші кроки у спорті, кар'єру в "Шахтарі", зльоти та падіння, а також ділиться маловідомими фактами своєї спортивної біографії.

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#Даріо Срна #FavBet