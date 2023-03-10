СК "Дніпро-1": "Хочемо перемагати в кожному наступному матчі"

СК "Дніпро-1" входить в другу частину сезону Української Прем’єр-ліги лідером та одним з головних претендентів на титул. В міжсезоння "дніпряни" точково підсилили склад та готові реалізовувати амбітні плани.

9 березня "Дніпро-1" спільно з титульним партнером Parimatch Ukraine провели прес-конференцію, на якій представили зимових новачків клубу та обговорили цілі та перспективи команди.

- Ми намагалися посилити всі позиції та підписати тих футболістів, яких хотів головний тренер команди. Ми намагалися зробити все від нас залежне в цьому напрямку. Сьогодні нам стало набагато важче запрошувати футболістів-іноземців, і не кожен гравець сьогодні готовий їхати в країну, де йде повномасштабна війна. Але загалом наш проєкт є амбіційним та може допомогти гравцям розвиватися у спортивному плані та досягати успіхів, — заявив виконавчий директор СК "Дніпро-1" Андрій Русол.

Головний тренер "дніпрян" Олександр Кучер запевнив, що кожен з новачків стане підсиленням для його команди, та разом вони будуть вирішувати задачі, що сьогодні стоять перед ними.

- Та група гравців, що ми маємо, здатні конкурувати між собою за місце в складі команди та доводити своєю роботою на тренуваннях, що вони гідні виступати в цій команді, — розповів Кучер.

Нагадаємо, що в міжсезоння до команди приєдналися Вілліан Хайнер, Жоао Пеглоу, Рональд Матарріта, Євген Пасіч, Євген Підлепенець, В’ячеслав Танковський, Олександр Каплієнко та Віталій Федорів. Під час пресконференції кожен з гравців отримав особливу футболку від титульного партнера клубу та став другом Parimatch.

- Як відповідальний національний бізнес Parimatch Ukraine продовжує стояти з Україною та українцями, допомагаючи ЗСУ та підтримуючи український спорт. Знаємо, наскільки важливо бачити перемоги своїх на всіх фронтах. Та віримо, що цей рік стане переможним, як для наших партнерів, так і для кожного з нас, — відзначили в Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, що в неділю, 12 березня, "Дніпро" зіграє перший домашній матч другої частини сезону проти "Динамо".