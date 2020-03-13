Coldplay зняли кліп у Києві з неприємним підтекстом (Відео)

Група Coldplay презентувала кліп на пісню Trouble in Town, де фігурує Київ в образі такого собі Зверополіса.

Культова британська група Coldplay презентувала відеокліп на пісню Trouble in Town ( «Біда в місті»), який знімався в Києві.

Над кліпом британців працювала українська компанія Radioaktive Film. В інтерв'ю виданню the Village Ukraine представники компанії Radioactive Film розповіли, що кліп знімали на «Ленінській кузні» і по всій столиці України: Chicago Central біля станції метро "Олімпійська", вулицю Старовокзальна, торговий центр "Україна" і Premier Hotel Lybid, Рибальський острів .

Ця робота британців натхненна антиутопією Джорджа Оруелла "Скотний двір". Кліп показує Нью-Йорк майбутнього, населений людьми-тваринами: козлами, лисицями, барсами.

Його естетика, правда, більше нагадує Зверополіс, але ідейна начинка в точності як у британській рок-групи Pink Floyd в альбомі Animals (1977), яка була записана по сюжетним мотивами все того ж «Скотного двору». Тому логічно, що в фіналі кліпу ми бачимо главу Зверополіса-Скотного Двору - моторошного свиню.

Текст у пісні під стати відеоряду: «Закон джунглів або закон вулиці, кров, кров ...» Загалом, ні спокою, ні притулку, а тільки «більше поліції».

В цілому столиця України стала чудовою декорацією для звірячої антиутопії.