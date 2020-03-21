146 українців перебуває на карантині закордоном

МЗС повідомляє про кількість українців за кордоном, які стали "заручниками" карантину.

Станом на 22:00 20 березня через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають 146 громадян України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Найбільше українців на карантині зафіксовано у Польщі – 101 особа і у Бразилії - 16 осіб. 7 - у Німеччині і В'єтнамі, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах. По 2 - у США, Молдові, Великій Британії і Австралії.

Ще по одному українцю перебувають у Китаї, Ізраїлі, Румунії і на Кубі.

15 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (2), Польща (2), ОАЕ (1), Нідерланди (1), Сейшельські острови (1).

6 українців уже одужали: 4 - в Японії та одна особа - в Італії і Польщі.

45989 громадян уже повернулися до України протягом останніх днів.