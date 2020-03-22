Українські політики планують протестувати можливість віддаленого голосування

Завтра народні депутати України планують протестувати можливість віддаленого голосування.
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Вона зазначила, що це пов'язано з проектом закону про підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту і засідань його комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (№3250).
"Ми спочатку, перш ніж виносити його на розгляд комітету, чи тим паче, в зал, хочемо з'ясувати, наскільки це все реалістично з технічної точки зору. Ми вибрали, я думаю, має бути не менше 20 депутатів, щоб вони з планшетів підключилися і по відеозв'язку (протестували)", - пояснила депутатка.
Кравчук нагадала, що депутатам раніше було видано планшети для електронного формату роботи: "У кожного є свій підпис, він закріплений персонально тільки за депутатом".
За її словами, в рамках голосування по відеозв'язку кожен депутат повинен буде підтвердити свою особу і під час самого голосування не натискати на якісь кнопки, а сказати словами, що він підтверджує своє рішення.
"Наскільки я зрозуміла, в залі усе одно мають перебувати спікер парламенту, перший віце-спікер - мінімально. І члени Лічильної комісії", - розповіла Кравчук і додала, що процес такого голосування виходить дуже довгим.
На уточнення, чи є технічні можливості зробити онлайн-зв'язок на таку велику кількість людей, вона відповіла, що цим питанням займається голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Він там з Майкрософтом зв'язувався. Я так розумію, що має через майкрософтівський софт зробити, спробувати, принаймні", - сказала Кравчук.
Вона зауважила, що законопроект №3250 - для особливих випадків: "Якщо ми просто фізично або за кількістю хворих не зможемо зібратися, або якщо велика частина буде на самоізоляції через контакт з хворим. Тобто, це такий перестраховочний варіант, щоб Верховна Рада не втратила взагалі свою функціональність".
Крім того, розповіла депутатка, розглядався навіть варіант голосування депутатів на великому відкритому просторі, наприклад, на стадіоні: "Коли можна зробити великий проміжок між депутатами. Вони б голосували руками, і це все б рахувалося. Але якби там були додаткові засоби захисту".
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проект закону про підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту і засідань його комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (№3250).
Автором документу є перший віце-спікер Руслан Стефанчук.