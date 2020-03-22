В Україні поліцейські склали понад 1400 протоколів за порушення карантину

Новини України:Також розпочато 9 кримінальних проваджень про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

З початку карантинних заходів в Україні поліцейські склали 1415 адміністративних протоколів про порушення правил щодо карантину людей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській області. Там поліцейські склали 221 адмінпротокол.

Також порушення зафіксували у Києві – 159, Донецькій області – 112, Харківській – 103, Київській – 93, Запорізькій – 74, Черкаській – 70, Одеській – 66, Херсонській – 58, Чернігівській – 52 та інших областях. До суду скеровано 1358 адміністративних протоколів.

Крім того, правоохоронці розпочали 9 кримінальних проваджень про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Зокрема, у Харківській області відкрито 3 провадження, по 1 – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Сумській областях та місті Києві. Нацполіція.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня, в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Всього у світі кількість інфікованих новим коронавірусом у світі перевищила 303 тисячі осіб, зафіксовано 12 966 смертей від коронавірусної хвороби.