МОЗ закликало студентів-медиків долучитися до боротьби з коронавірусом

Новини України:В Україні станом на ранок 22 березня 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я України закликало студентів-медиків 5 та 6 курсів долучитися до боротьби з коронавірусом. Про це на пресбрифіну сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я розпочало співпрацю і закликало до співпраці заклади вищої медичної освіти. Ми будемо залучати до роботи з випадками і підозрами коронавірусної інфекції студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочному, також студентів 5-6 курсів", - зазначив Ляшко.

Він закликав студентів-медиків контактувати з відповідальними особами в медичних університетах і допомогти медикам на місцях виконати свою місію.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 22 березня 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.