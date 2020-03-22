Опубліковані методичні рекомендації боротьби з вірусом COVID-19

Новини України:У методичці викладено рекомендації по боротьбі з коронавірусом на основі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував видання та переклад методичних рекомендацій по боротьбі з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Під час боротьби з епідемією, дуже важливо, щоб і лікарі і громадяни були максимально добре проінформовані про те, що з себе представляє вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися", - написав Геращенко.

За його словами, фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував видання та переклад методичних рекомендацій по боротьбі з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

"Попереджаю, що цей документ не є офіційним документом, схваленим МОЗ України. Але, вважаю цю систематизовану і детальну інформацію важливою для всіх, хто має боротися з вірусом як в лікарнях так і в умовах самоізоляції", - зазначив заступник міністра МВС.

На своїй сторінці він додав посилання, за яким кожен може завантажити 69 сторінковий довідник з протидії та лікування коронавируса.