МОЗ оприлюднили свіжі дані про поширення коронавірусу в Україні

Новини України:В Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

В Україні станом на 10:00 22 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.

"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 4 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 9 випадків.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Кабінет міністрів на засіданні 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Від 17 березня Україна скасовує всі регулярні міжнародні пасажирські перевезення - авіаційні, залізничні та автобусні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.