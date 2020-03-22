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На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування

На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування
10:38 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:З 00.00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі пропуск через лінію розмежування з 22 березня тимчасово припинений.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком. У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

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Зазначається, що за минулу добу через КПВВ прослідувало 257 осіб та 36 транспортних засобів: "Майорське" – 59 осіб та 16 транспортних засобів, "Мар’їнка" – 35 осіб та 11 транспортних засобів, "Новотроїцьке" – 12 осіб та 9 транспортних засобів та "Станиця Луганська" – 151 осіб.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У столиці з 23 березня також зупиняють рух наземного громадського транспорту. Передбачено, що він перевозитиме лише працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Зокрема, медиків, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, співробітників стратегічних підприємств, а також продуктових магазинів та аптек.

В Україні станом на 22 березня МОЗ підтвердило 47 випадків коронавірусу, з них 3 — летальні.

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Карантин, Донбас, КПВВ, ООС, Коронавірус.
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