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До України з Іспанії прибув рейс із 216 українцями (Відео)

До України з Іспанії прибув рейс із 216 українцями (Відео)
10:06 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:За результатами аналізу, осіб з хворобою не виявлено.

В аеропорт "Бориспіль" з Іспанії вечері 21 березня прибув рейс із 216 громадянами України.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"(21 березня - ред.) о 17.15 в аеропорт "Бориспіль" (термінал F) прибув рейс 740, сполученням "Аліканте- Київ" з 216 громадянами України на борту", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники та медпрацівники аеропорту "Бориспіль" провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу. Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів.

За результатами аналізу, осіб з хворобою не виявлено. Усі громадяни України пропущені на територію держави за встановленим порядком. Також обов’язково всім роздають пам’ятку про поводження під час карантину та обов’язкову самоізоляцію на 14 днів.

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Эвакуация, Бориспіль, Іспанія, Літак, Коронавірус.
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