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У віці 59 років помер знаменитий барабанщик Вільям Ріфлін

У віці 59 років помер знаменитий барабанщик Вільям Ріфлін
15:52 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Барабанщик Вільям Ріфлін хворів на рак.

Помер барабанщик Вільям Ріфлін, який протягом 30 років виступав з REM, King Crimson, Ministry, Nine Inch Nails та іншими культовими рок-гуртами. Сумну новину в соцмережах підтвердили колеги музиканта.

"Білл Ріфлін вилетів з цього світу о 18.50 по Атлантичному часу. Гарного польоту, брат Білл! Моє життя стала незмірно багатшими завдяки знайомству з тобою", - написав засновник King Crimson Роберт Фріпп в Facebook.

"З важким серцем ми визнаємо смерть нашого дорогого друга і досконалого барабанщика Білла, - повідомив фронтмен R.E.M. Майкл Стамп. - Назавжди запам'ятав, як десятиліття тому я вперше зустрів Білла пізно ввечері в барі Policeman в Сіетлі. Сиділи за брудним столом, пили скотч і в побожній тиші і трепеті слухали "Birdland" з музичного автомата. Його уважність до цієї пісні одразу ж багато розповіла мені про те, як воно буде - працювати з Біллом, створювати чарівні і прекрасні колаборації і дружити все життя. Тепер він серед зірок, і ми дивимося на них з любов'ю і глибокою повагою до його краси, його гумору, його невтомної цікавості і, звичайно, його неймовірного музичного слуху".

Карантин продовжено до 24 квітня

Ріфлін був відомий своєю роботою в культових рок-гуртах, включаючи Ministry, Revolting Cocks, Pigface, KMFDM і Swans. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах друзів музиканта, він помер від раку.

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Все по темі:

R.E.M., Барабанщик, Nine Inch Nails, Помер, Вільям Ріфлін, Рок-гурти.
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